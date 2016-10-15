Лондон привел свои ВМС в состояние повышенной боеготовности

Королевские ВМС Великобритании приведены в состояние повышенной боевой готовности. Это сделано в связи с прохождением кораблей ВМФ России вдоль побережья Соединенного Королевства на пути в Средиземное море.

Фрегат Richmond и эскадренный миноносец типа 45 Duncan будут следить за действиями российских кораблей, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что силы НАТО планируют сопровождать отряд российских кораблей, который направится к берегам Сирии. Командование НАТО готовится провести масштабную операцию "в стиле игры кошки-мышки" по сопровождению "Адмирала Кузнецова" и группы российских кораблей в северной Атлантике, Бискайском заливе и Средиземноморье.

Сегодня российская корабельная группа во главе с авианосцем "Адмирал Кузнецов" и атомным крейсером "Петр Великий" начала поход в Средиземное море. Поход пройдет в соответствии с планом боевой подготовки. Сколько по времени продлится поход российских военных кораблей не сообщается.

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