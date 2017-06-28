Лондон пригрозил хакерам ракетным ударом

Власти Великобритании могут ответить ракетным ударом в случае новой хакерской атаки на госучреждения.

Глава британского оборонного ведомства Майкл Фэллон заявил, что удар может быть нанесен с воздуха, земли или моря, передает ТАСС. При этом министр добавил, что Лондон не располагает информацией о том, кто стоял за недавней атакой на информационные системы парламента.

О том, что парламент Великобритании подвергся кибератаке, стало известно несколько дней назад. Сообщалось, что неизвестные хакеры попытались взломать электронную почту депутатов и пэров.

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