Лондон открестился от обыска российского самолета

Лондонские полицейские не проводили досмотр на российском самолете авиакомпании «Аэрофлот», прилетевшем в аэропорт Хитроу из Москвы.

«Нам известна эта история, распространяемая в социальных сетях. Доводим до вашего сведения, что Служба столичной полиции не проводит обыск на борту самолета Airbus, прибывшего рейсом из Москвы в Хитроу», - говорится в сообщении на странице Скотланд-Ярда в Твиттере.

В свою очередь, «Аэрофлот» выразил недоумение произошедшим, так как причина досмотра так и не была озвучена.

«Подобные действия со стороны представителей Великобритании абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров», - говорится в сообщении авиакомпании.

Кроме того, в момент досмотра британцы заставили членов экипажа покинуть самолет, остался лишь командир воздушного судна, который был изолирован в кабине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала очередной провокацией действия Лондона в связи с досмотром российского лайнера, сообщает «Интерфакс».