Лондон отказался поддержать Вашингтон в ударе по Сирии
Великобритания не будет наносить вместе с США удар по Сирии. Об этом заявила премьер-министр Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.
По ее словам, Лондон не намерен вмешиваться в ситуацию до тех пор, пока не получит доказательства того, что в Сирии действительно применялось химическое оружие. Мэй также порекомендовала Трампу не торопиться в «возмездием» и дождаться выводов инспекторов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на британские СМИ.
Накануне стало известно, что Россия заблокировала в Совете безопасности ООН резолюцию США об учреждении нового механизма расследования применения отравляющих веществ в Сирии.
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