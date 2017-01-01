Лондон ожидает террористической атаки с применением химического оружия

Заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес заявил, что группировка ДАИШ (запрещенная в РФ организация) планирует совершение на территории Соединенного Королевства террористических актов с применением химического оружия.

- Целями ДАИШ, несомненно, являются атаки с большим числом жертв. У них нет нравственных преград, мешающих применить химическое оружие против населения, — цитирует Уоллеса РИА «Новости» со ссылкой на газету Sunday Times.

Заместитель главы МВД подчеркнул, что не располагает конкретными данными о времени и месте проведения подобной акции, но призвал сохранять бдительность.

- Мы видели сообщения о применении химического оружия в Ираке и Сирии. Мы видели, что они хотят сделать это в Европе, — отметил Уоллес.

В качестве доказательства представитель правоохранительных органов Великобритании привел арест членов ячейки террористической группировки в Марокко, у которых были обнаружены токсичные химические и биологические вещества.

Издание со ссылкой на британскую разведку сообщает, что боевики ДАИШ научились самостоятельно производить иприт и уже проводили эксперименты с биологическим оружием.