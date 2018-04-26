Лондон обвинил РФ в попытке подорвать работу ОЗХО
Британский постпред при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Питер Уилсон назвал брифинг с участием свидетелей инсценированной химатаки в Сирии, организованный Россией, «трюком».
По его мнению, Москва злоупотребляет данной площадкой и пытается подорвать работу ОЗХО по расследованию применения отравляющих веществ в Сирии. В чем именно проявляется подрыв работы организации Уилсон не разъяснил. При этом он заявил, что любые свидетели, располагающие информацией о химатаках, должны быть услышаны комиссией ОЗХО.
Примечательно, что сам постпред Великобритании на брифинге не присутствовал, сообщает РИА «Новости».
Следующая новость В Киеве пообещали пресечь поездки украинцев в Крым на отдых
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии