Лондон обвинил РФ в попытке подорвать работу ОЗХО

Британский постпред при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) Питер Уилсон назвал брифинг с участием свидетелей инсценированной химатаки в Сирии, организованный Россией, «трюком».

По его мнению, Москва злоупотребляет данной площадкой и пытается подорвать работу ОЗХО по расследованию применения отравляющих веществ в Сирии. В чем именно проявляется подрыв работы организации Уилсон не разъяснил. При этом он заявил, что любые свидетели, располагающие информацией о химатаках, должны быть услышаны комиссией ОЗХО.

Примечательно, что сам постпред Великобритании на брифинге не присутствовал, сообщает РИА «Новости».