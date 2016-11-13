Лондон хочет убедить Трампа отказаться от сотрудничества с Москвой по Сирии

Британский МИД намерен убедить нового президента США Дональда Трампа и его администрацию отказаться от взаимодействия с Россией по САР и продолжить политику, нацеленную на смену сирийского лидера Башара Асада.

«Когда он поймет, что Путин не является разумным и рассудительным партнером, он может изменить свое мнение. Ему нужно время, чтобы остепениться», - сказал изданию Sunday Telegraph источник в ведомстве.

Предполагается, что задача по переубеждению нового американского лидера станет приоритетной для министерства на ближайшее время. При этом в МИД признают, что она может оказаться «невероятно сложной».

Ранее Трампа в интервью заявил, что не собирается придерживаться прежней политике Вашингтона в отношении Сирии. По его мнению. Необходимо сосредоточить усилия на борьбе с ДАИШ (группировка запрещена в России), а не на смене режима в ближневосточной стране.

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