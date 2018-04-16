Лондон грозит Роману Абрамовичу санкциями

Российский миллиардер, владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович может попасть под санкции Великобритании.

По данным британской газеты The Sunday Times, в списке могут оказаться также Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска.

По словам премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, в настоящее время рассматриваются различные варианты ограничений в отношении россиян, располагающих «незаконными финансами».

Вместе с тем, она не уточнила, какие именно санкции могут ожидать богатых россиян.

6 апреля Минфин США расширил список санкций, в котором оказались 20 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, в том числе владелец «Русала» Олег Дерипаска. Сразу после этого акции алюминиевой компании упали в цене на 45, принеся миллиардный убыток, сообщает Ura.ru.