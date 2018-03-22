Лондон добивается высылки дипломатов РФ из Европы

Британские власти пытаются убедить европейские страны в необходимости высылки российских дипломатов.

С этой целью спецслужбы предоставляют партнерам страны секретные сведения по делу об отравлении Сергея Скрипаля.

Наряду с этим Лондон стремится убедить своих европейских союзников в том, что Россия – стратегический противник, представляющий угрозу для их национальной безопасности, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на зарубежные СМИ.