Лондон добивается высылки дипломатов РФ из Европы
Британские власти пытаются убедить европейские страны в необходимости высылки российских дипломатов.
С этой целью спецслужбы предоставляют партнерам страны секретные сведения по делу об отравлении Сергея Скрипаля.
Наряду с этим Лондон стремится убедить своих европейских союзников в том, что Россия – стратегический противник, представляющий угрозу для их национальной безопасности, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на зарубежные СМИ.
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