Лондон блокировал «честно нажитое имущество» россиян
Власти Великобритании выдали ордера на арест российского имущества сомнительного происхождения.
Глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон заявил, что в отношении сомнительного имущества россиян в Великобритании уже начал действовать новый закон.
Он добавил, что дальнейшие действия и решения по счетам россиян - прерогатива премьер-министра Терезы Мэй.
Скандал разразился в начале марта после того как экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания 4 марта в Солсбери.
Великобритания считает ответственной за инцидент Россию, российская же сторона не исключает, что причастными к покушению могут быть и британцы, передает Kommersant.
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