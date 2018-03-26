Лондон блокировал «честно нажитое имущество» россиян

Власти Великобритании выдали ордера на арест российского имущества сомнительного происхождения.

Глава британского Минобороны Гэвин Уильямсон заявил, что в отношении сомнительного имущества россиян в Великобритании уже начал действовать новый закон.

Он добавил, что дальнейшие действия и решения по счетам россиян - прерогатива премьер-министра Терезы Мэй.

Скандал разразился в начале марта после того как экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания 4 марта в Солсбери.

Великобритания считает ответственной за инцидент Россию, российская же сторона не исключает, что причастными к покушению могут быть и британцы, передает Kommersant.