Лондон беспокоит запрет «Свидетелей Иеговы» в России

Великобританию возмутило решение Верховного суда РФ, подтвердившего законность запрета организации «Свидетели Иеговы» в России, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительственной информации.

По словам первого заместителя главы МИД Великобритании Тарика Махмуд Ахмада, решение Верховного суда России подтверждает то, что мирное поклонение 175 тысяч граждан РФ объявлено противозаконным и противоречит праву на свободу вероисповедания, прописанному в российской Конституции.

Дипломат призывал российское правительство выполнять свои международные обязательства по уважению этой основной свободы.

17 июля Верховный суд РФ оставил в силе решение суда от 20 апреля о признании религиозной секты «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, сообщает ТАСС.