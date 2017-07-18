Лондон беспокоит запрет «Свидетелей Иеговы» в России

Великобританию возмутило решение Верховного суда РФ, подтвердившего законность запрета организации «Свидетели Иеговы» в России, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительственной информации.

По словам первого заместителя главы МИД Великобритании Тарика Махмуд Ахмада, решение Верховного суда России подтверждает то, что мирное поклонение 175 тысяч граждан РФ объявлено противозаконным и противоречит праву на свободу вероисповедания, прописанному в российской Конституции.

Дипломат призывал российское правительство выполнять свои международные обязательства по уважению этой основной свободы.

17 июля Верховный суд РФ оставил в силе решение суда от 20 апреля о признании религиозной секты «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, сообщает ТАСС.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Варвара Караулова пожаловалась на приговор в ЕСПЧ

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО