Ломбарды используют для обналичивания денег с кредитных карт

Предприимчивые граждане разработали новую схему обналичивания денег с помощью ломбардов.

По словам заместителя гендиректора сети «Залог успеха» Людмилы Грибок, клиенты сдают в ломбард ювелирные украшения, а уже через несколько минут возвращаются, чтобы выкупить залог, рассчитавшись кредиткой. Смысл схемы в том, что ломбард берет за однодневное пользование займом на порядок меньше, чем банк за снятие денег с кредитной карты в банкомате.

«Предприимчивые граждане закладывают в ломбард вещь, а через минуту выкупают залог на кредитку всего за 0,3–0,4 процента, пояснил гендиректор сети «Фианит-ломбард» Станислав Боронин.

По данным газеты «Ведомости», Сбербанк взимает за снятие наличных по кредитке 3–4 процента, Альфа-банк – 3,9–5,9 процента, «ВТБ 24» – 1–5,5 процента, к тому же по операциям в банкоматах установлены суточные лимиты.

Между тем, операции по однодневной схеме с кредитными картами клиентами ломбардов совершаются ежедневно на сотни тысяч рублей. Ломбарду столь короткий заем – 1–2 дня – невыгоден.

Пока Банк России не воспринимает проблему всерьез, ломбарды сами формируют черные списки недобросовестных заемщиков.

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