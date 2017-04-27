Лолита пообещала разрекламировать сайт СБУ в качестве порноприложения

Певица Лолита Милявская пообещала сотрудникам службы безопасности Украины разрекламировать сайт ведомства в качестве ресурса «для взрослых».

«Веселые вы ребята! Теперь ваш сайт буду рекомендовать всем, как бесплатное порноприложение», — сказала Лолита, отметив, что это ее последнее высказывание по поводу скандала с публикацией откровенной фотографии на сайте СБУ.

23 апреля служба безопасности Украины решила поиздеваться над певицей Лолитой Милявской, которую накануне сняли с поезда, следовавшего из Москвы в Киев, опубликовав неудачное фото артистки, на котором видна обнаженная грудь. Кроме того, снимок сопроводили надписью «нечего шастать». Позже, комментируя фото, Лолита заявила, что обнаженная грудь является результатом фотомонтажа и ей не принадлежит.

На прошлой неделе украинские пограничники сняли Милявскую с поезда Москва-Киев, запретив ей въезд в страну на три года из-за поездки в Крым в 2015 году. Артистка ехала на Украину, чтобы навестить больного ребенка, сообщает «РИА Новости».

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