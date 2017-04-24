Лолита Милявская посмеялась над Службой безопасности Украины

Российская певица Лолита Милявская прокомментировала действия Службы безопасности Украины (СБУ) в отношении порочащей ее фотографии после инцидента в поезде Москва-Киев.

Лолита с иронией отметила, что после публикации такого снимка СБУ «показала всю мощь своего существования», отмечает РИА Новости.

Ранее Служба безопасности Украины решила поиздеваться над певицей Лолитой Милявской, которую накануне сняли с поезда, следовавшего из Москвы в Киев, выложив неудачное фото артистки, на котором видна обнаженная грудь.

«Я честно посмотрела – но грудь-то не моя! В моей семье с сегодняшнего дня все смеются», - сказала певица.

Сам снимок в социальных сетях впервые увидел муж Лолиты – российский теннисист Дмитрий Иванов.