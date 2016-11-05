«Локомотив» выиграл у «Анжи» с разгромным счетом
Московский "Локомотив" одержал крупную победу над махачкалинским "Анжи" со счетом 4:0. Встреча прошла в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
В турнирной таблице "Локомотив", набрав 15 очков, занимает 11-е место, "Анжи" с 17 баллами идет девятым.
В следующем туре москвичи 19 ноября на выезде сыграют с "Оренбургом", команда из Махачкалы в тот же день на своем поле примет "Уфу", сообщает ТАСС.
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