«Локомотив» обзавелся фирменными подстаканниками
Сувениры для столичного футбольного клуба изготовили на кольчугинском «Электрокабеле».
На подстаканниках изображены ретро-эмблема Локомотива», нанесены чеканный орнамент с чернением и дата основания клуба. Дизайн был разработан специалистами «Локомотива». Партия сувениров насчитывает 300 штук.
Кольчугинские мастера далек не впервые выполняют подобный заказ. Ранее своими фирменные подстаканники были изготовлены для футбольного клуба «Динамо», баскетбольного клуба «Химки», а также баскетбольной команды из США «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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