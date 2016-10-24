«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
Московский «Локомотив» обыграл ЦСКА на стадионе «Черкизово» в рамках очередного тура российской футбольной премьер-лиги.
Единственный мяч во втором тайме забил нападающий железнодорожников Майкон.
«Локомотив» прервал безвыигрышную серию из пяти матчей подряд.
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