«Локомотив» обыграл ЦСКА с минимальным счетом

Московский "Локомотив" одержал победу над столичным ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу. "Локомотив", одержав вторую победу в сезоне, прервал свою пятиматчевую безвыигрышную серию.

ЦСКА потерпел второе поражение в нынешнем сезоне чемпионата России. Мяч на 65-й минуте забил Майкон. Вратарь армейцев Игорь Акинфеев установил рекорд по числу игр за один клуб в чемпионате России, для него этот матч стал 350-м в составе ЦСКА в первенствах страны.

В турнирной таблице "Локомотив" с 12 очками занимает 11-е место. ЦСКА, набрав 21 балл, идет третьим, сообщает ТАСС.