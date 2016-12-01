«Локомотив» в большинстве разгромил на выезде томскую «Томь» - 6:1

В 16 туре чемпионата России по футболу московский «Локомотив» разгромил томскую «Томь» со счетом 6:1 и переместился на десятое место в турнирной таблице.

Мячи в составе гостей забили Александр Коломейцев (51-я и 82-я минуты), Мануэл Фернандеш (67), Игорь Денисов (71), Майкон (76) и Владислав Игнатьев (79). У хозяев отличился Эрик Бикфалви (48). На 62-й минуте с поля был удален футболист «Томи» Александр Касьян, получивший вторую желтую карточку, - сообщает ТАСС.

Ранее в прессе утверждалось, что в случае неудачи в этом матче руководство клуба готово отправить в отставку главного тренера железнодорожников Юрия Семина.

В последнем перед зимним перерывом матче «Локомотив» дома сыграет против грозненского «Терека», занимающего ныне четвертое место.

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Места: Россия
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