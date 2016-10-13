Ложное сообщение о бомбе в самолете Женева – Москва сделал гражданин Индии

Генеральный консул РФ в Женеве Владимир Агрономов опроверг появившуюся ранее информацию о том, что ложное сообщение о минировании самолета «Аэрофлота», который должен был вылететь из Женевы в Москву, сделал российский гражданин.

- Как меня информировали в представительстве «Аэрофлота», о бомбе сообщил в телефонном звонке гражданин Индии. В свою очередь, в службе безопасности женевского аэропорта мне сказали, что это не российский гражданин, не уточнив, однако, гражданином какой страны он является, - цитирует Агрономова ТАСС.

Дипломат подчеркнул также, что в консульстве следят за ситуацией, но пока она особого вмешательства не требует.

Ранее официальный представитель прокуратуры Женевы Анри Де Ла Каза ранее сообщил корреспонденту ТАСС, что «телефонный террорист» задержан и что он является гражданином России.

Сигнал о минировании пассажирского самолета поступил в экстренные службы примерно в 14 часов по московскому времени. Подготовка к взлету была остановлена, самолет досматривают представители правоохранительных органов Швейцарии. Сообщение о бомбе на борту лайнера не подтвердилось.