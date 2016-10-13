Ложное сообщение о бомбе в самолете Женева – Москва сделал гражданин Индии

Генеральный консул РФ в Женеве Владимир Агрономов опроверг появившуюся ранее информацию о том, что ложное сообщение о минировании самолета «Аэрофлота», который должен был вылететь из Женевы в Москву, сделал российский гражданин.

- Как меня информировали в представительстве «Аэрофлота», о бомбе сообщил в телефонном звонке гражданин Индии. В свою очередь, в службе безопасности женевского аэропорта мне сказали, что это не российский гражданин, не уточнив, однако, гражданином какой страны он является, - цитирует Агрономова ТАСС.

Дипломат подчеркнул также, что в консульстве следят за ситуацией, но пока она особого вмешательства не требует.

Ранее официальный представитель прокуратуры Женевы Анри Де Ла Каза ранее сообщил корреспонденту ТАСС, что «телефонный террорист» задержан и что он является гражданином России.

Сигнал о минировании пассажирского самолета поступил в экстренные службы примерно в 14 часов по московскому времени. Подготовка к взлету была остановлена, самолет досматривают представители правоохранительных органов Швейцарии. Сообщение о бомбе на борту лайнера не подтвердилось.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: терроризм
Следующая новость Анкара признает «Джебхат ан-Нустру» стопроцентно террористической организацией

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО