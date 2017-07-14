Ливни выгнали жителей из города в Японии

В японском городе Инуяма проводится срочная эвакуация всех жителей в связи со стихийным бедствием.

По причине обильных затяжных ливней город покинут 74 тысячи человек. По данным местных СМИ в одном из районов города в течение часа выпало 120 мм осадков, что грозит возникновением оползней, передает Nation News.

Ранее сообщалось, что ливни стали причиной паводков и оползней на острове Кюсю, в результате которых погиби 30 человек.