Ливни выгнали жителей из города в Японии
В японском городе Инуяма проводится срочная эвакуация всех жителей в связи со стихийным бедствием.
По причине обильных затяжных ливней город покинут 74 тысячи человек. По данным местных СМИ в одном из районов города в течение часа выпало 120 мм осадков, что грозит возникновением оползней, передает Nation News.
Ранее сообщалось, что ливни стали причиной паводков и оползней на острове Кюсю, в результате которых погиби 30 человек.
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