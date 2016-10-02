В ливийском Сирте погиб голландский военный корреспондент
При освещении событий в ливийском городе Сирт на севере страны погиб военный корреспондент из Нидерландов.
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Франс Пресс».
Город Сирт в 2015 году был захвачен боевиками ДАИШ (запрещенная в РФ организация), но в последние месяцы добровольческие отряды, лояльные к официальной власти в Триполи, сумели освободить значительную часть населенного пункта.
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