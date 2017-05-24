В Ливии задержали брата смертника из Манчестера

В Триполи задержан младший брат Салмана Абеди – предполагаемого террориста-смертника, устроившего взрыв в британском Манчестере.

В ливийской службе по борьбе с терроризмом пояснили, что Хашим Абеди подозревается в связях с террористической группировкой ДАИШ (запрещена в России), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Некоторое время назад стало известно, что в Манчестере полиция задержала еще одного брата смертника – Исмаила.