В Ливии задержали брата смертника из Манчестера
В Триполи задержан младший брат Салмана Абеди – предполагаемого террориста-смертника, устроившего взрыв в британском Манчестере.
В ливийской службе по борьбе с терроризмом пояснили, что Хашим Абеди подозревается в связях с террористической группировкой ДАИШ (запрещена в России), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Некоторое время назад стало известно, что в Манчестере полиция задержала еще одного брата смертника – Исмаила.
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