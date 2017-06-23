Ливень в Северной Осетии оставил без газа вертолетный полк
В Северной Осетии ливень с градом стал причиной разрушения моста и проходившего по нему газопровода.
Инцидент произошел в станице Архонская. В результате погодного явления без газа остался вертолетный полк, несколько заведений общественного питания и ряд других нежилых строений.
Ликвидацией последствий аварии занимаются бригады ремонтников, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ОАО «Газпром газораспределение Владикавказ».
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