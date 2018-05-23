В Ливане скончалась сказочно богатая попрошайка

Фатима Отман нищенствовала на протяжении последних 20 лет и за это время успела накопить 1,7 миллиарда ливанских фунтов (более одного миллиона долларов США).

Отман жила в арендованном автомобиле и занималась попрошайничеством на улицах Бейрута. О том, что она владеет приличным состоянием стало известно только после ее смерти. В частности, пять миллионом ливанских фунтов полицейские нашли в ее машине. Деньги были разложены по пластиковым пакетам. Кроме того, у Отман обнаружился счет в банке с вышеупомянутой суммой, сообщает Ura.ru.

Родственники Отман узнали о ее богатстве только от полиции, при передаче им тела для захоронения.