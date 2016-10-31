В Ливане обнаружили древнее кладбище

В ливанском городе Батрун археологи выявили на месте строительства нового корпуса гостиницы древнее кладбище.

Специалисты из Генерального управления Ливана по древностям заявили о 17 могилах со скелетными останками, которые относятся к II – III векам нашей эры, то есть к тому времени, когда город находился под римским владычеством, сообщает «Российская Газета».

На данный момент оценка возраста кладбища обосновывается на типе захоронений. Все покойники были захоронены в деревянных гробах. Безусловно, за все это время дерево истлело, но определить время захоронений ученые все же смогли по гвоздям. Также были обнаружены два керамических сосуда, монета и железное кольцо.