МИД Литвы не считает запрет на въезд в страну для судей РФ «идиотским решением»

Министерство иностранных дел Литвы отреагировало на слова президента РФ Владимира Путина, назвавшего «идиотским решением» запрет на въезд в прибалтийское государство, наложенный в отношении представителей российского Конституционного суда. В дипломатическом ведомстве считают, что российские суды внесены в запретные списки «с учетом все предусмотренных правовыми актами норм и процедур».

- Решение принято в связи с тем, что в 2014 году Конституционный суд России принял определение суда, которым формализовал аннексию Крыма, а это является грубым нарушением общепризнанных норм международного права, — цитирует представителя МИД Литвы Кястутиса Вашкелявичюса РИА «Новости» со ссылкой на агентство BNS.

По словам дипломата, российские судьи могут обжаловать это решение в литовских судах.

Ранее сообщалось, что представители Конституционного суда РФ планировали прибыть на Всемирный конгресс конституционных судов, который должен был состояться в марте. Однако им было отказано во въезде в Литву. Когда об этом сообщили президенту РФ, Путин назвал решение литовских властей «идиотским» и посетовал, что некоторые люди за границей как будто попали в этот мир с другой планеты.

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