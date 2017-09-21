В Литве запретили телеканал «ТВ Центр»
Вещание телеканала «ТВ Центр» в Литве будет прекращено на полгода. Такое решение приняла подведомственная парламенту республики комиссия по радио и телевидению.
Поводом запрета стал выпуск программы «Право знать», вышедший в июне. В ней литовская комиссия усмотрела нарушение закона «Об общественной информации».
По мнению литовских чиновников, участвовавший в программе лидер ЛДПР Владимир Жириновский «разжигал войну, национальную рознь и ненависть».
Ранее под запретом за якобы присутствовавшие в дискуссионных программах «разжигание розни и пропаганду войны» находился российский телеканал «РТР-Планета», сообщает «ТВ Центр».
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