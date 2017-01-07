В Литве закрыли телепрограмму из-за нацистского приветствия

В Литве на государственном телеканале LRT закрыли развлекательную передачу «Угадай мелодию» из-за нацистского приветствия, продемонстрированного одной из участниц.

Скандальный выпуск программы был показан 6 января. Участвовавшая в шоу актриса литовского театра и кино Аста Баукуте показала характерный жест после того как угадала песню литовского композитора Симонаса Донсковаса. Ведущие во время съемки на произошедшее не отреагировали – они были уверены, что этот эпизод в эфир не попадет, поскольку программа транслируется в записи.

Врио гендиректора LRT Римвидас Палецкис заявил, что подобное поведение никак не согласуется с ценностями, которые пропагандирует канал. В связи с этим передача уже удалена из медиатеки и ее съемки проводиться не будут, сообщает РИА «Новости».

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