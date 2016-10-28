В Литве выпущена методичка о правилах поведения в случае российской оккупации

Брошюра на 75 страницах под названием «Что нужно знать о сопротивлении», посвященная правилам поведения в случае российской оккупации, выпущена Министерством обороны Литвы.

В документе содержится множество иллюстраций с изображением российской бронетехники, даются рекомендации по оказанию первой медицинской помощи, а также описываются способы выживания «в дикой природе», - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американский телеканал CNN.

Отдельный раздел учебного пособия посвящен инструкции, как грамотно «шпионить за оккупантами и доносить на них».

«Очень важно, чтобы гражданские лица имели волю к сопротивлению – в этом случае агрессор будет испытывать трудности с созданием условий для военного вторжения», — подчеркивается в тексте.

- Мы показываем, что любой, кто пересечет нашу границу, столкнется с сильным сопротивлением со стороны нашего общества и наших вооруженных сил, — рассказал телеканалу CNN министр обороны Литвы Юозас Олекас.

Это уже третье подобное издание в Литве. Новое «руководство к действию» издано тиражом 30 тысяч экземпляров и будет распространяться в школах и библиотеках.

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