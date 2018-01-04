В Литве устроили лотерею для призывников

Минобороны Литвы отобрало призывников для прохождения срочной воинской службы с помощью компьютерной программы.

В ведомстве пояснили, что военнообязанных граждан в возрасте от 19 до 26 лет насчитывается примерно 28 тысяч человек. Однако для прохождения срочной девятимесячной службы требуется гораздо меньшее количество людей.

В связи с этим каждому из военнообязанных был присвоен номер. Эти данные загрузили в компьютер, который с помощью программы с генератором отбора чисел по принципу случайности выделил из этого количества 3,9 тысячи человек. Именно они и будут призваны на службу.

Для наблюдения за процессом отбора и подтверждения его прозрачности были приглашены представители общественности, передает ТАСС.