В Литве российский фильм «Викинг» назвали угрозой национальной безопасности страны

То, что президент РФ Владимир Путин похвалил российский фильм «Викинг», говорит о том, что картина снималась по государственному заказу, и соответственно она угрожает национальной безопасности Литвы. Такое заявление сделала депутат литовского сейма Радвила Моркунайте-Микулинене.

Моркунайте убеждена, что фильм призван «закрепить историческую и законную принадлежность» Крыма России и «оправдать» его присоединение.

- Мы не можем закрыть глаза на то, что информационные войны являются официальной стратегией соседней недемократичной страны, они используют самые различные методы, — цитирует Моркунайте РИА «Новости» со ссылкой на Sputnik Литва.

Режиссер фильма Андрей Кравчук в комментарии агентству выразил удивление таким отзывом. Он подчеркнул, что фильм «не проводит ни государственную, ни какую-то другую политику, чтобы представлять хоть какую-то угрозу любой стране».

- Мы говорим про X век, про Киевскую Русь, про князя Владимира, который приходит к православию. Как это может наносить какой-то ущерб литовскому государству, не понимаю, — удивился Кравчук.