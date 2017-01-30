Литве предложили вернуть РФ Вильнюсский край

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложил литовскому депутату, заявившему о необходимости забрать у РФ Калининградскую область, вернуть России Вильнюсский край.

Джабаров напомнил, что район Вильнюса никогда не принадлежал Литве, так как до Революции он входил в состав России, а с 1920 в течение 19 лет был польским. Данные земли вошли в состав Литовской ССР после Второй Мировой войны.

Опираясь на эти исторические факты, сенатор порекомендовал Литве сначала вернуть то, что они получили в советские годы.

Ранее литовский депутат Линас Бальсис заявил, что ЕС нужно решить вопрос о возврате Калининграда в Европу, так как послевоенные границы утратили правовую силу, сообщает интернет-издание «Народные новости».