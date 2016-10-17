Суд в Литве хочет допросить Михаила Горбачева по делу о событиях 1991 года

Окружной суд Вильнюса принял решение допросить бывшего президента СССР Михаила Горбачева в качестве свидетеля по делу о событиях в Вильнюсе 19991 года. В Москве уже заявили, что рассчитывают на справедливый суд по этому делу.

Слушания по делу о январских событиях у телецентра Вильнюса в 1991 году начались в начале этого года. По нему проходят 65 обвиняемых. Горбачеву хотят присвоить статус спецсвидетеля, сообщает РИА Новости.

11 марта 1990 года Верховный Совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики, но власти СССР объявили это решение противоречащим Конституции. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, после чего в республику были переброшены бойцы спецподразделений, частей ВДВ, которые заняли ряд стратегических объектов.

В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. Во время столкновений возле телецентра митингующих с военными, выступавшими на стороне советской власти, погибли 14 человек, свыше 600 были ранены.