Литва заявила о подготовке РФ к войне с Западом

Россия готовится к войне с Западом, считает президент Литвы Даля Грибаускайте.

По ее мнению, Россия увеличивает угрозы Западному миру и они имеют разный характер. Поводом для таких высказываний послужила подготовка к российско-белорусским военным учениям «Запад-2017», проведение которых намечено на осень 2017 года.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы в учениях «Запад-2017». Об этом сообщает Oane.ws.