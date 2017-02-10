Литва заявила о подготовке РФ к войне с Западом
Россия готовится к войне с Западом, считает президент Литвы Даля Грибаускайте.
По ее мнению, Россия увеличивает угрозы Западному миру и они имеют разный характер. Поводом для таких высказываний послужила подготовка к российско-белорусским военным учениям «Запад-2017», проведение которых намечено на осень 2017 года.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит угрозы в учениях «Запад-2017». Об этом сообщает Oane.ws.
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