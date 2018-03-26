Литва закрыла въезд для 44 граждан России
Власти Литвы запретили въезд в страну 44 гражданам России, заявила глава департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
По ее словам, литовский «список Магнитского» пополнился 21 фамилией, сейчас в нем 70 человек, еще 23 человека не смогут въезжать в Литву с 26 марта.
По версии литовских властей, россияне, попавшие в список, представляют угрозу национальной безопасности, заявила в понедельник агентству BNS глава департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
Вместе с тем, фамилии дополнительно вносимых лиц публично оглашаться не будут.
Кроме того, Литва решила выслать из страны трех российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля», сообщает Интерфакс.
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