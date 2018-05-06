Литва возмутилась советской символикой на футболках Adidas
Майки с надписью USSR немецкого концерна Adidas вызвали удивление сотрудников Министерства иностранных дел Литвы.
В официальном Twitter литовского МИДа размещен пост со ссылкой на рекламу спортивной одежды с гербом СССР. К посту прикреплен скриншот с сайта компании, где изображена девушка в красной майке с надписью USSR.
«До сих пор есть те, кто болен «ностальгией по империи», - говорится в подписи к фото. Далее МИД выразил удивление, что к «больным» относится концерн Adidas, передает агентство «URA.RU».
С 2008 года в Литве действует закон, согласно которому запрещается демонстрировать советскую и нацистскую символику в общественных местах.
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