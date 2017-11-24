Литва не уверена в движении Украины в сторону Евросоюза

Президент Литвы Даля Грибаускайте на пятом саммите «Восточное партнерство» в Брюсселе заявила, что Украине предстоит пройти еще долгий путь вступления в Евросоюз, так как государство не пользуется всей помощью, оказанной ей европейскими странами.

В очередной раз Украине намекнули на неисполнение реформ, дающий право вступить в Евросоюз, несмотря на выделяемые стране деньги.

Даля Грибаускайте добавила, что Евросоюз поддержит Украину в реализации ее желания вступления, но и сама Украина должна начать делать шаги в эту сторону, передает ТАСС.

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