Литва приступает к возведению стены на границе с Россией

На следующей неделе в Литве начинается строительство стены на границе с Калининградской областью для защиты от контрабанды и незаконной миграции.

Как отмечается в материале, высота металлического заграждения составит около двух метров. Забор стоимостью 1,3 миллиона евро будет возведен на участке протяженностью 46,6 километров. Работы должны быть завершены до 20 декабря этого года.

До 2020 года Литва планирует возвести забор на границе с Белоруссией, сообщает «Федерал пресс».

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