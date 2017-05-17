Литва предоставила убежище двум геям из Чечни
Литва предоставила двум мужчинам нетрадиционной сексуальной ориентации из Чечни, сообщил глава МИД страны Линас Линкявичюс.
По его словам, Литва предоставила въездные визы двум приехавшим из Чечни, подвергшимся преследованиям из-за сексуальной ориентации.
Министр также отметил, что Литва является одной из первых стран в ЕС, которая приняла геев, подвергшихся гонениям.
1 апреля «Новая газета» опубликовала материал о массовых задержаниях геев в Чечне, а также сообщила о существовании в республике тюрем для гомосексуалистов, где к ним применяются пытки. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов тогда заявил, что «нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике», сообщает «Интерфакс».
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