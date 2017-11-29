Литва передаст Украине старое оружие на 2 млн евро
Литва передаст Украине вооружение и боеприпасы почти на 2 миллиона евро, сообщили в министерстве обороны республики.
Согласно сообщению, Украине будет передано вооружение, которое использовалось до его замены по стандартам НАТО.
Таким образом, украинская сторона получит 7 тысяч автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, 80 пулеметов, более десяти минометов, противотанковое и прочее вооружение.
По словам министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, передача оружия является частью помощи Украине в укреплении оборонных мощностей и обеспечении суверенитета.
В 2014году Литва также передала Украине ненужные вооружения. Тогда Москва выражала Вильнюсу официальный протест по этому поводу, сообщает «Интерфакс».
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