Литва передаст Украине старое оружие на 2 млн евро

Литва передаст Украине вооружение и боеприпасы почти на 2 миллиона евро, сообщили в министерстве обороны республики.

Согласно сообщению, Украине будет передано вооружение, которое использовалось до его замены по стандартам НАТО.

Таким образом, украинская сторона получит 7 тысяч автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, 80 пулеметов, более десяти минометов, противотанковое и прочее вооружение.

По словам министра обороны Литвы Раймундаса Кароблиса, передача оружия является частью помощи Украине в укреплении оборонных мощностей и обеспечении суверенитета.

В 2014году Литва также передала Украине ненужные вооружения. Тогда Москва выражала Вильнюсу официальный протест по этому поводу, сообщает «Интерфакс».