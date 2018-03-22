Литва может выслать российских дипломатов

Власти Литвы рассматривают возможность высылки российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, высылка может коснуться идентифицированных сотрудников российской разведки.

«Решение может быть принято в ближайшее время», - сказала глава Литвы.

4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, был отравлен неизвестным веществом вместе с дочерью Юлией. Не предъявив никаких доказательств, Лондон обвинил в произошедшем Россию и выслал из страны 23 российских дипломата, сообщает ТАСС.