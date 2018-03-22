Литва может выслать российских дипломатов
Власти Литвы рассматривают возможность высылки российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».
По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, высылка может коснуться идентифицированных сотрудников российской разведки.
«Решение может быть принято в ближайшее время», - сказала глава Литвы.
4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, был отравлен неизвестным веществом вместе с дочерью Юлией. Не предъявив никаких доказательств, Лондон обвинил в произошедшем Россию и выслал из страны 23 российских дипломата, сообщает ТАСС.
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