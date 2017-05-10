Литва и Эстония отгораживаются от России высоким забором

«Защитный забор» длиной 44,6 км и высотой 2 метра собираются строить литовские власти на границе с Калининградской областью.

Средства, а именно 1,3 млн евро, будут выделены из бюджета страны, сообщает Kommersant.

Забор пройдет по суше на участке схождения границ Литвы, Польши и России около озера Виштитис (Виштынецкое озеро) и протянется по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов до Немана.

Все работы планируется завершить к концу 2017 года. Власти Литвы назвали данную меру еще «одним шагом в направлении укрепления общественной безопасности».

Подобное строительство намерено совершить и Эстония. К февралю 2018 года, к 100-летнему юбилею республики, строительство ограждения на границе с Россией также будет закончено.