Литва и Эстония отгораживаются от России высоким забором
«Защитный забор» длиной 44,6 км и высотой 2 метра собираются строить литовские власти на границе с Калининградской областью.
Средства, а именно 1,3 млн евро, будут выделены из бюджета страны, сообщает Kommersant.
Забор пройдет по суше на участке схождения границ Литвы, Польши и России около озера Виштитис (Виштынецкое озеро) и протянется по территории Шакяйского и Вилкавишкского районов до Немана.
Все работы планируется завершить к концу 2017 года. Власти Литвы назвали данную меру еще «одним шагом в направлении укрепления общественной безопасности».
Подобное строительство намерено совершить и Эстония. К февралю 2018 года, к 100-летнему юбилею республики, строительство ограждения на границе с Россией также будет закончено.
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