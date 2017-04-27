Лицо Навального вновь «позеленело»
Оппозиционер Алексей Навальный стал жертвой хулигана в центре Москвы, сообщила пресс-секретарь Кира Ярмыш.
По ее словам, злоумышленник поджидал Навального возле выхода из Центра международной торговли, а когда оппозиционер приблизился к нему, плеснул в лицо зеленкой и убежал.
«У Алексея глаз и вся радужка зеленые, вызвали скорую», - уточнила Ярмыш в беседе с Интерфаксом.
20 марта Оппозиционер Алексей Навальный был облит неизвестными зеленкой перед открытием своего штаба в Барнауле. Сам Навальный тогда отнесся к ситуации с юмором.
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