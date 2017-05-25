В литовском вузе опасаются списывающего конспекты «российского разведчика»

Студентов Вильнюсского института международных отношений предупредили об «офицере российской разведки», который может интересоваться выпускными работами или просить поделиться конспектами.

Администрация вуза просит студентов критически оценивать личные просьбы делиться информацией, так как «российский шпион» преследует цель как можно больше узнать об учащихся.

«Будем бдительны, обережем себя и наше государство», — говорится в заявлении вуза.

Москва неоднократно опровергала утверждения о военной угрозе для Прибалтики со стороны России, сообщает «РИА Новости».