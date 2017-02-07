В литовский морской порт Клайпеда вошел эсминец США
В литовский морской порт Клайпеда вошел американский эсминец Hue City/CG-66 класса Ticonderoga, сообщили в Минобороны Литвы.
В литовском ведомстве подчеркнули, что прибытие эсминца доказывает, что курс Белого дома не изменился с приходом президента Дональда Трампа.
В Минобороны также отметили, что США и дальше будут помогать странам Балтии укреплять безопасность морских рубежей.
Предположительно судно простоит в Клайпеде до 10 февраля, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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