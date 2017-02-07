В литовский морской порт Клайпеда вошел эсминец США

В литовский морской порт Клайпеда вошел американский эсминец Hue City/CG-66 класса Ticonderoga, сообщили в Минобороны Литвы.

В литовском ведомстве подчеркнули, что прибытие эсминца доказывает, что курс Белого дома не изменился с приходом президента Дональда Трампа.

В Минобороны также отметили, что США и дальше будут помогать странам Балтии укреплять безопасность морских рубежей.

Предположительно судно простоит в Клайпеде до 10 февраля, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».