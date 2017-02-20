Литовские полицейские применили электрошокеры при задержании пьяных солдат НАТО

Литовские полицейские применили электрошокеры, задерживая пятерых военнослужащих НАТО, находившихся в сильном алкогольном опьянении, сообщили в департаменте полиции при МВД Литвы.

Как уточняется в материале, инцидент произошел в городе Клайпеда в ночь на 19 февраля.

Военные, оказавшиеся гражданами Чехии, устроили потасовку возле ночного клуба, а позже попытались оказать сопротивление вызванным полицейским.

Военнослужащие стран НАТО прибыли в Клайпеду в январе, а в конце февраля должны принять участие в совместных учениях по обороне побережья от морского десанта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.