Литовские полицейские применили электрошокеры при задержании пьяных солдат НАТО
Литовские полицейские применили электрошокеры, задерживая пятерых военнослужащих НАТО, находившихся в сильном алкогольном опьянении, сообщили в департаменте полиции при МВД Литвы.
Как уточняется в материале, инцидент произошел в городе Клайпеда в ночь на 19 февраля.
Военные, оказавшиеся гражданами Чехии, устроили потасовку возле ночного клуба, а позже попытались оказать сопротивление вызванным полицейским.
Военнослужащие стран НАТО прибыли в Клайпеду в январе, а в конце февраля должны принять участие в совместных учениях по обороне побережья от морского десанта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ.
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