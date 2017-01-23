Литовская прокуратура не нашла признаки госизмены в отдыхе детей в РФ
Генпрокуратура Литвы прекратила расследование, начатое в 2014 году в связи с отдыхом десяти учеников русскоязычной гимназии в России.
Скандал разразился по инициативе литовских СМИ, давших акцент на том, что сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов, финансируемом Минобороны России. С их подачи власти страны начали опасаться возможного оказания воздействия другим государством на Литву через детей.
Генпрокуратура начала досудебное расследование, которое сопровождалось обысками в школах, изъятием компьютеров и мобильных устройств, а также допросом свидетелей.
В итоге ведомство пришло к выводу, что подозрения беспочвенны. Расследование прекращено, однако закрытие дела может быть обжаловано, сообщает РИА «Новости».
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