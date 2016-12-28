«Литературный поезд» начнет курсировать в метро Санкт-Петербурга
В метро Санкт-Петербурга запустят «Литературный поезд» с цитатами известных классиков русской литературы, чьи имена тесно связаны с историей Северной столицы.
Как уточняется в материале, вагоны состава украсят стихами и прозой из произведений Пушкина, Маяковского, Достоевского, Чернышевского, а также стихами поэтов Серебряного века.
Необычный состав выйдет на первую «красную» линию 28 декабря, уточняет «Санкт-Петербург.ру».
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