Литературная премия патриарха нашла своих писателей
На Патриаршую литературную премию 2018 года номинировано 10 авторов, среди которых Владимир Костров, Альберт Лиханов и Виктор Потанин.
Лауреаты будут окончательно определены и названы только на церемонии вручения премии – 24 мая в храме Христа Спасителя. Церемонию возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Каждый лауреат получит диплом, премию 300 тысяч рублей, а его книги будут отмечены специальным знаком Патриаршей премии.
Патриаршая литературная премия учреждена Священным синодом на заседании в 2009 году с целью поощрения писателей, за вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, семьи и общества, отмечает РИА Новости.
Следующая новость Российские ракеты «Калибр» защитят Средиземное море
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии