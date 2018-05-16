Литературная премия патриарха нашла своих писателей

На Патриаршую литературную премию 2018 года номинировано 10 авторов, среди которых Владимир Костров, Альберт Лиханов и Виктор Потанин.

Лауреаты будут окончательно определены и названы только на церемонии вручения премии – 24 мая в храме Христа Спасителя. Церемонию возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Каждый лауреат получит диплом, премию 300 тысяч рублей, а его книги будут отмечены специальным знаком Патриаршей премии.

Патриаршая литературная премия учреждена Священным синодом на заседании в 2009 году с целью поощрения писателей, за вклад в утверждение духовных и нравственных ценностей в жизни современного человека, семьи и общества, отмечает РИА Новости.